2019-01-16T17:07:52+03:00
Общество

Феодосийский порт хочет в два раза увеличить объемы перевалки зерна

Сейчас предприятие может перерабатывать больше 40 разных грузов
Надежда ДАЦЮК
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В 2019 году Феодосийский торговый порт хочет увеличить объемы перевалки зерновых культур.

- В 2018 году в полном объеме выполнены все контрактные обязательства и договоренности. В новом году феодосийский торговый порт имеет возможность увеличить объемы переработки зерна минимум в два-три раза, - сообщил директор феодосийского филиала республиканского предприятия «Крымские морские порты» Руслан Сатановский.

По его словам, сейчас предприятие может перерабатывать больше 40 разных грузов. За 11 месяцев 2018 года переработано больше 80 тысяч тонн зерновых культур. Этот показатель в два раза выше, чем за тот же период 2017 года.

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