Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве
Губернаторы Севастополя Дмитрий Овсянников и Тартуса Сафуан Абу Саад подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.
Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, два региона теперь смогут реализовывать совместные проекты в культурной, социальной, торгово-экономической, научно-технической сферах.
- Речь, прежде всего, идет о морских поставках того, что необходимо Сирии: это зерно, это строительные материалы - то, что может сделать именно Севастополь. Это экономически выгодно. Мы надеемся тем самым загрузить наши портовые мощности, - отметил Овсянников.
Также планируется сотрудничать в области энергетики, строительства, здравоохранения и спорта.
- Наша задача - и дальше развивать сотрудничество между нашими регионами, - отметил губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад.
Кстати, делегация из Севастополя прибыла в Сирию 14 января.