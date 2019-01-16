Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-16T17:47:41+03:00

Делегация из Севастополя прибыли в Сирию 14 января. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Также оговорили и морские поставки из Сирии

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Губернаторы Севастополя Дмитрий Овсянников и Тартуса Сафуан Абу Саад подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.

Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, два региона теперь смогут реализовывать совместные проекты в культурной, социальной, торгово-экономической, научно-технической сферах.

- Речь, прежде всего, идет о морских поставках того, что необходимо Сирии: это зерно, это строительные материалы - то, что может сделать именно Севастополь. Это экономически выгодно. Мы надеемся тем самым загрузить наши портовые мощности, - отметил Овсянников.

Также планируется сотрудничать в области энергетики, строительства, здравоохранения и спорта.

- Наша задача - и дальше развивать сотрудничество между нашими регионами, - отметил губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад.

Кстати, делегация из Севастополя прибыла в Сирию 14 января.