Погода в Крыму на 17 января: днем до +5, на дорогах гололедица

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-17T08:08:45+03:00

На выходных потеплеет на два-три градуса. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду

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В Крыму погода 17 января будет относительно теплой. Днем воздух прогреется до +5.

- В четверг в Крыму ожидается снег, туман и гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - Температура воздуха ночью -1…-6, днем 0…+5.

В последующие двое суток без осадков, ночная температура воздуха без существенных изменений, дневная повысится на 2-3 градуса.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром осадки (дождь со снегом, снежная крупа), днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем западный с переходом вечером к южному 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3…+5. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.