В Керчи изъяли 160 литров алкоголя

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-17T09:17:05+03:00

Предпринимателю за незаконную торговлю алкоголем грозит штраф до 200 тысяч рублей

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Сотрудники полиции Керчи выяснили, что в одном городских магазинов идет незаконная торговля вином, водкой и коньяком. На хозяйку торговой «точки», не имеющей лицензию на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, стражи порядка завели административное дело и ее теперь могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.

- Из незаконного оборота изъято более 160 литров различного алкоголя - коньяка, водки, вина. Общая сумма изъятых напитков составляет более 70 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Предпринимателю грозит штраф в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией алкоголя. Также за нарушение правил продажи алкоголя штраф заплатит и продавец керченского магазина.

Нужно отметить, что контрафактное спиртное планируют уничтожать на месте для экономии средств на его хранение.