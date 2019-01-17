Крымские пограничники поймали 45 объявленных в федеральный и международный розыск

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-17T10:08:52+03:00

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым нашли и передали правоохранителям 45 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

- Одно из задержаний произошло в последних числах декабря 2018 года: в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой» выявлен гражданин Украины, разыскиваемый правоохранителями по уголовному делу, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. .

После тщательного изучения его документов выяснилось, что 23-летний мужчина по инициативе ОМВД по городу Алушта объявлен в федеральный розыск. Молодой мужчина подозревается в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Иностранца передали в правоохранительные органы. Сейчас задержанного крымскими пограничниками взяли под стражу. Идет следствие, которое и выяснит степень вину подозреваемого.