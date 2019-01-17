2019-01-17T10:58:53+03:00
Общество

В Крыму на учете находится больше 11 тысяч ВИЧ-инфицированных

Больше всего заболевших - мужчины
Надежда ДАЦЮК
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По итогам 2018 года в Крыму выявили на 36,1% меньше носителей СПИДа, чем в 2017 году. По данным главного врача ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Александра Немыкина, в прошлом году диагноз «СПИД» установлен 237 пациентам, за аналогичный в 2017 году – 371 человеку.

При этом увеличилось количество заболевших ВИЧ – в 2018 году выявлено 1582 человека, в 2017 году – 1406 человек. Всего на 1 января текущего года на диспансерном учете находится больше 11 тысяч ВИЧ-инфицированных. Больше всего заболевших – мужчины (57,5%), женщин 42,5%.

В 2018 году каждый четвертый крымчанин прошел обследование на ВИЧ-инфекцию, сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова.

- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию в прошлом году составил 25,25%, обследовано 483 177 человек. При этом, отдельные регионы все же отстают по охвату населения первичным исследованием – это Ленинский, Белогорский, Джанкойский, Красноперекопский районы и город Армянск, - отметила вице-премьер.

По ее словам, планируется увеличить охват обследования, особенно уделяя внимание людям в возрасте от 30 до 49 лет.

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