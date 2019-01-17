В Севастополе под машину попала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-17T12:44:06+03:00

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В Севастополе 32-летний водитель на иномарке сбил 11-летнюю девочку, которая переходила улицу Вакуленчука по нерегулируемой "зебре".

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с переломом копчика госпитализирован в городскую больницу, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

По предварительной версии ЧП случилось, потому что водитель нарушил правила дорожного движения: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу он был обязан уступить дорогу пешеходу.

За нарушение ПДД повлекшее причинение легкого вреда здоровью водителя могут оштрафовать или даже лишить прав.

Также не совсем правильно вела себя на дороге и девочка. Несовершеннолетняя должна была перед выходом на дорогу сначала оценить расстояние до движущей машины и убедиться, можно без вреда для жизни и здоровья перейти проезжую часть.