На трассе «Таврида» грузовик улетел в кювет
В среду, 16 января, на крымской трассе «Таврида» произошло ДТП с участием грузового автомобиля марки «ГАЗ». Всего в результате аварии пострадали 2 человека, а 41-летнего водителя госпитализировали.
На место происшествия сразу выехали спасатели.
Выяснилось, что водитель не справился с управлением на дороге, машина вылетела в кювет, а после перевернулась.
- Спасатели обозначили рабочую зону с помощью конусов и приняли меры противопожарной безопасности, - добавили в пресс-службе МЧС РФ по Крыму.
Пострадавшего мужчину отвезли в городскую больницу Керчи.
Напомним, в этот же день на федеральной трассе произошло еще одно ДТП: там рейсовый автобус столкнулся с погрузчиком. Водитель автобуса допустил занос автомобиля, что и привело к столкновению с грузовиком. В результате аварии пострадали два человека.