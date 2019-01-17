2019-01-17T12:17:59+03:00
Происшествия

На трассе «Таврида» грузовик улетел в кювет

Водителя госпитализировали
Александра КОРШУНОВА
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В среду, 16 января, на крымской трассе «Таврида» произошло ДТП с участием грузового автомобиля марки «ГАЗ». Всего в результате аварии пострадали 2 человека, а 41-летнего водителя госпитализировали.

На место происшествия сразу выехали спасатели.

Выяснилось, что водитель не справился с управлением на дороге, машина вылетела в кювет, а после перевернулась.

- Спасатели обозначили рабочую зону с помощью конусов и приняли меры противопожарной безопасности, - добавили в пресс-службе МЧС РФ по Крыму.

Пострадавшего мужчину отвезли в городскую больницу Керчи.

Напомним, в этот же день на федеральной трассе произошло еще одно ДТП: там рейсовый автобус столкнулся с погрузчиком. Водитель автобуса допустил занос автомобиля, что и привело к столкновению с грузовиком. В результате аварии пострадали два человека.

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