Непогода оставила шесть сел Бахчисарайского района без света

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-17T12:45:24+03:00

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Жители шести сел в Бахчисарайском районе Крыма остались без света из-за бушующей непогоды. Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», это произошло из-за ветра.

- Без электроэнергии остаются следующие населенные пункты: села Аромат, Плотинное, Богатырь, Нагорное, Зеленое, Счастливое, - добавили на предприятии.

Сейчас работы на объекте продолжаются. Включена только одна из 19 неработающих подстанций.

Напомним, в Крыму в четверг, 17 января, ожидается снег, туман и гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. В последующие двое суток без осадков, ночная температура воздуха без существенных изменений, дневная повысится на 2-3 градуса.

В свою очередь дорожники отчитались, что от снега успели очистить более 1000 километров региональных дорог.