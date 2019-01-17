2019-01-17T12:45:24+03:00
Общество

Непогода оставила шесть сел Бахчисарайского района без света

Работы на объекте продолжаются
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Авария на электросетях произошло из-за ветраАвария на электросетях произошло из-за ветраФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

Жители шести сел в Бахчисарайском районе Крыма остались без света из-за бушующей непогоды. Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», это произошло из-за ветра.

- Без электроэнергии остаются следующие населенные пункты: села Аромат, Плотинное, Богатырь, Нагорное, Зеленое, Счастливое, - добавили на предприятии.

Сейчас работы на объекте продолжаются. Включена только одна из 19 неработающих подстанций.

Напомним, в Крыму в четверг, 17 января, ожидается снег, туман и гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. В последующие двое суток без осадков, ночная температура воздуха без существенных изменений, дневная повысится на 2-3 градуса.

В свою очередь дорожники отчитались, что от снега успели очистить более 1000 километров региональных дорог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму инженерный полк ЧФ замаскировал причалы военных кораблей
В Евпатории 36-летний мужчина провалился в колодец
На трассе «Таврида» грузовик улетел в кювет
В Ялте появится мобильный комплекс по сортировке мусора
В Севастополе под машину попала 11-летняя девочка
Керченский политехнический колледж отремонтировали после взрыва
В Крыму на учете находится больше 11 тысяч ВИЧ-инфицированных
Маленко хочет сделать из Симферополя ботанический сад
Крымские пограничники поймали 45 объявленных в федеральный и международный розыск
В Керчи изъяли 160 литров алкоголя
Погода в Крыму на 17 января: днем до +5, на дорогах гололедица
На Крещение в Херсонес сделают бесплатный вход
В горах Крыма при сходе лавины пострадал сноубордист
Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве
«Крымэнерго» оставили семью с детьми без света: Предприятие заплатит штраф
Феодосийский порт хочет в два раза увеличить объемы перевалки зерна
Бюджет Севастополя потерял 4 миллиона рублей из-за халатности должностных лиц
Второй блок Балаклавской ТЭС подготовили к запуску
На крымской «Тавриде» пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком