2019-01-17T13:24:53+03:00
Общество

В Евпатории 36-летний мужчина провалился в колодец

Железной плитой ему придавало ногу
Александра КОРШУНОВА
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Крымские спасатели оказали помощь 36-летнему евпаторийцу, который провалился в технический колодец.

Сотрудники чрезвычайного ведомства выехали по адресу: улица 9 мая в Евпатории.

Оказалось, что пострадавший наступил на железобетонную плиту, которая закрывала технический люк. Она раскололась, и мужчина провалился, фрагментом плиты ему придавило ногу.

- Спасатели с помощью шанцевого инструмента подняли бетонную часть и освободили ногу потерпевшего. От медицинской помощи мужчина отказался, - рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.

Спасатели обратились к профильным городским службам и сообщили о том, что этот колодец необходимо закрыть, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

Кстати, в прошлом году в Евпатории тоже провалился мужчина в технический люк глубиной три метра. Специалисты доставали его с помощью альпинистского снаряжения.

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