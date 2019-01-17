В Крыму инженерный полк ЧФ замаскировал причалы военных кораблей
Отдельный морской инженерный полк Черноморского флота провел комплексное учение. Прошла отработка инженерного обеспечения базы сил флота Новоозерное, что находится на западе Крымского полуострова.
- Отработаны действия по специальной маскировке причалов для дезориентации условного противника, - сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
Военные также учились восстанавливать подачу света на стоящие у причала корабли с помощью передвижных электростанций АД-100 на базе УРАЛов и КАМАЗов.
Расчеты станции комплексной очистки воды СКО-10 на учениях были заняты обеспечением военной базы питьевой водой.
Вдобавок через залив Донузлав, с использованием плавающих транспортеров ПТС, была переправлена техника и военнослужащие.
В ЧФ отмечают, что на учениях применялись холостые боеприпасы и пиротехника. Всего в тренировке участвовали более 200 военных и около 10 единиц военной техники.