В Крыму инженерный полк ЧФ замаскировал причалы военных кораблей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-17T13:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Отдельный морской инженерный полк Черноморского флота провел комплексное учение. Прошла отработка инженерного обеспечения базы сил флота Новоозерное, что находится на западе Крымского полуострова.

- Отработаны действия по специальной маскировке причалов для дезориентации условного противника, - сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

Военные также учились восстанавливать подачу света на стоящие у причала корабли с помощью передвижных электростанций АД-100 на базе УРАЛов и КАМАЗов.

Расчеты станции комплексной очистки воды СКО-10 на учениях были заняты обеспечением военной базы питьевой водой.

Вдобавок через залив Донузлав, с использованием плавающих транспортеров ПТС, была переправлена техника и военнослужащие.

В ЧФ отмечают, что на учениях применялись холостые боеприпасы и пиротехника. Всего в тренировке участвовали более 200 военных и около 10 единиц военной техники.