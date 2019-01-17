2019-01-17T14:13:15+03:00
Общество

В ближайшие дни в Крыму прекратятся снегопады

На полуостров придет потепление
Александра КОРШУНОВА
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До конца дня 17 января ожидается очень сильный снегДо конца дня 17 января ожидается очень сильный снегФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму уже с 18 января прекратятся снегопады. Как сообщили в республиканском гидрометцентре, вслед за этим придет и потепление.

Так в Симферополе с 18 января переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит 5-7 градусов тепла.

В Севастополе в ближайшие дни тоже тепло и без осадков - до 8 градусов со знаком «плюс».

На Южном берегу тоже потеплеет, но в субботу, 19 января, там пройдет небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +9 градусов.

Но в гидрометцентре предупредили, что до конца суток 17 января очень сильный снег, мокрый снег, туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица.

Напомним, из-заветра шесть сел в Бахчисарайском районе Крыма остались без света. Сейчас специалисты "Крымэнерго" проводят ремонтные работы, из 19 электроопор включили только одну.

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