В Симферополе откроют четыре детских сада
В Симферополе планируют открыть четыре модульных детских сада. Решение о выделении дополнительного финансирования в размере 196 миллионов рублей принято 17 января.
- Планируется, что будет достроено 4 объекта, что принесет городу возможность разместить еще 400 детей в первом полугодии текущего года. Думаю, уже в первом полугодии дети смогут пойти в эти сады, - сообщил председатель горсовета Виктор Агеев.
Речь идет о дошкольных учреждениях %9, 6, 26 и 18, находящихся на улицах Тарабукина, Маршала Жукова, Ростовской Строительство детсадов началось в 2018 году. Чтобы закончить строительство, на каждый детсад выделят примерно по 45-55 миллионов рублей.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что проблема нехватки мест в детсадах полуострова в ближайшие два года.