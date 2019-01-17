В Симферополе откроют четыре детских сада

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-17T14:53:42+03:00

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В Симферополе планируют открыть четыре модульных детских сада. Решение о выделении дополнительного финансирования в размере 196 миллионов рублей принято 17 января.

- Планируется, что будет достроено 4 объекта, что принесет городу возможность разместить еще 400 детей в первом полугодии текущего года. Думаю, уже в первом полугодии дети смогут пойти в эти сады, - сообщил председатель горсовета Виктор Агеев.

Речь идет о дошкольных учреждениях %9, 6, 26 и 18, находящихся на улицах Тарабукина, Маршала Жукова, Ростовской Строительство детсадов началось в 2018 году. Чтобы закончить строительство, на каждый детсад выделят примерно по 45-55 миллионов рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что проблема нехватки мест в детсадах полуострова в ближайшие два года.