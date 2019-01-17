Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Киев знал, что Крым никогда не будет украинским»

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-17T16:12:46+03:00

Сейчас, по его мнению, полуостров развивается

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Российский писатель, публицист и блогер «Гоблин» Дмитрий Пучков на встрече с журналистами в Симферополе заявил, что Киев всегда знал, что Крым никогда не будет украинским.

- У меня такое чувство, что страна Украина твердо знала, что Крым никогда не будет их, и поэтому ничего здесь не делала. Будто на машине времени перенесли в 1980-е годы, - отметил он.

Также Пучков добавил, что у него запланирована встреча с молодежью Крыма в библиотеке имени Франко.

«Гоблин» часто бывает в Крыму и был на форуме в лагере «Таврида».

- Построили мост, строят дороги. Как только появляются дороги, сразу все начинает шевелиться, развиваться. У меня масса знаковых ездит, чтобы посмотреть, что происходит в Крыму и отдохнуть, конечно, - отметил Пучков.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Пучков «Гоблин» неофициально перевел около 80 фильмов. Одним из первых стал «Путь Карлито». Широкая известность пришла к нему пришла после основания студии «Божья искра», он выпустил пародийные переводы трех частей «Властелин колец».