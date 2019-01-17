2019-01-17T16:12:46+03:00
Общество

Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Киев знал, что Крым никогда не будет украинским»

Сейчас, по его мнению, полуостров развивается
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российский публицист Дмитрий ПучковРоссийский публицист Дмитрий ПучковФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Российский писатель, публицист и блогер «Гоблин» Дмитрий Пучков на встрече с журналистами в Симферополе заявил, что Киев всегда знал, что Крым никогда не будет украинским.

- У меня такое чувство, что страна Украина твердо знала, что Крым никогда не будет их, и поэтому ничего здесь не делала. Будто на машине времени перенесли в 1980-е годы, - отметил он.

Также Пучков добавил, что у него запланирована встреча с молодежью Крыма в библиотеке имени Франко.

«Гоблин» часто бывает в Крыму и был на форуме в лагере «Таврида».

- Построили мост, строят дороги. Как только появляются дороги, сразу все начинает шевелиться, развиваться. У меня масса знаковых ездит, чтобы посмотреть, что происходит в Крыму и отдохнуть, конечно, - отметил Пучков.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Пучков «Гоблин» неофициально перевел около 80 фильмов. Одним из первых стал «Путь Карлито». Широкая известность пришла к нему пришла после основания студии «Божья искра», он выпустил пародийные переводы трех частей «Властелин колец».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму в 17 раз снизилось количество случаев заражения африканской чумой свиней
В Керчи на дорогах нашли ямы 8 на 10 метров
В ночь на 17 января на улицы Симферополя высыпали почти 13 тонн реагента
В Симферополе откроют четыре детских сада
В ближайшие дни в Крыму прекратятся снегопады
В Крыму инженерный полк ЧФ замаскировал причалы военных кораблей
В Евпатории 36-летний мужчина провалился в колодец
Непогода оставила шесть сел Бахчисарайского района без света
На трассе «Таврида» грузовик улетел в кювет
В Ялте появится мобильный комплекс по сортировке мусора
В Севастополе под машину попала 11-летняя девочка
Керченский политехнический колледж отремонтировали после взрыва
В Крыму на учете находится больше 11 тысяч ВИЧ-инфицированных
Маленко хочет сделать из Симферополя ботанический сад
Крымские пограничники поймали 45 объявленных в федеральный и международный розыск
В Керчи изъяли 160 литров алкоголя
Погода в Крыму на 17 января: днем до +5, на дорогах гололедица
На Крещение в Херсонес сделают бесплатный вход
В горах Крыма при сходе лавины пострадал сноубордист
Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве
«Крымэнерго» оставили семью с детьми без света: Предприятие заплатит штраф
Феодосийский порт хочет в два раза увеличить объемы перевалки зерна
Бюджет Севастополя потерял 4 миллиона рублей из-за халатности должностных лиц
Второй блок Балаклавской ТЭС подготовили к запуску
На крымской «Тавриде» пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком