2019-01-17T15:57:00+03:00
Общество

В Керчи на дорогах нашли ямы 8 на 10 метров

Суд обязал чиновников привести в порядок улицы
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Керчь не может похвалиться хорошим состоянием дорог. Фото: ПОДСЛУШАНО\КЕРЧЬКерчь не может похвалиться хорошим состоянием дорог. Фото: ПОДСЛУШАНО\КЕРЧЬ
Изменить размер текста:

В Керчи прокуратура решила выяснить насколько безопасно ездить по городским дорогам. В итоге надзорный орган установил, что асфальт по улицам Вокзальное шоссе и 1-я Эспланадная совершенно не отвечает необходимым требованиям.

- Дорожное покрытие повреждено во многих местах, нарушения целостности полотна значительно превышают стандарты предельных размеров просадок, выбоин и иных повреждений, - сообщает пресс-прокуратура Республика Крым. - Так, длина отдельных выбоин достигает 8 м., а ширина - 10 м.

Масштабы впечатляющие, что и говорить!

Прокурор направил иск в суд о понуждении администрации города Керчи отремонтировать дорожного покрытия. Суд поддержал требования прокурора.

В Симферополе же другая беда: асфальт свежий, но мэрия спустя рукава следит за состоянием проезжей части. И снегопады превращают улицы в настоящий каток. Нелегко приходится автолюбителям, несладко и пешеходам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму в 17 раз снизилось количество случаев заражения африканской чумой свиней
В ночь на 17 января на улицы Симферополя высыпали почти 13 тонн реагента
Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Киев знал, что Крым никогда не будет украинским»
В Симферополе откроют четыре детских сада
В ближайшие дни в Крыму прекратятся снегопады
В Крыму инженерный полк ЧФ замаскировал причалы военных кораблей
В Евпатории 36-летний мужчина провалился в колодец
Непогода оставила шесть сел Бахчисарайского района без света
На трассе «Таврида» грузовик улетел в кювет
В Ялте появится мобильный комплекс по сортировке мусора
В Севастополе под машину попала 11-летняя девочка
Керченский политехнический колледж отремонтировали после взрыва
В Крыму на учете находится больше 11 тысяч ВИЧ-инфицированных
Маленко хочет сделать из Симферополя ботанический сад
Крымские пограничники поймали 45 объявленных в федеральный и международный розыск
В Керчи изъяли 160 литров алкоголя
Погода в Крыму на 17 января: днем до +5, на дорогах гололедица
На Крещение в Херсонес сделают бесплатный вход
В горах Крыма при сходе лавины пострадал сноубордист
Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве
«Крымэнерго» оставили семью с детьми без света: Предприятие заплатит штраф
Феодосийский порт хочет в два раза увеличить объемы перевалки зерна
Бюджет Севастополя потерял 4 миллиона рублей из-за халатности должностных лиц
Второй блок Балаклавской ТЭС подготовили к запуску
На крымской «Тавриде» пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком