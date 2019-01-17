В Керчи на дорогах нашли ямы 8 на 10 метров

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-17T15:57:00+03:00

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В Керчи прокуратура решила выяснить насколько безопасно ездить по городским дорогам. В итоге надзорный орган установил, что асфальт по улицам Вокзальное шоссе и 1-я Эспланадная совершенно не отвечает необходимым требованиям.

- Дорожное покрытие повреждено во многих местах, нарушения целостности полотна значительно превышают стандарты предельных размеров просадок, выбоин и иных повреждений, - сообщает пресс-прокуратура Республика Крым. - Так, длина отдельных выбоин достигает 8 м., а ширина - 10 м.

Масштабы впечатляющие, что и говорить!

Прокурор направил иск в суд о понуждении администрации города Керчи отремонтировать дорожного покрытия. Суд поддержал требования прокурора.

В Симферополе же другая беда: асфальт свежий, но мэрия спустя рукава следит за состоянием проезжей части. И снегопады превращают улицы в настоящий каток. Нелегко приходится автолюбителям, несладко и пешеходам.