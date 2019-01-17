В ночь на 17 января на улицы Симферополя высыпали почти 13 тонн реагента
На улицы Симферополя в период ухудшения погодных условий, с 16 на 17 января, высыпали 12,8тонн реагента. А для того, чтобы ликвидировать гололед и убрать снег, к работе приступили 10 единиц специализированной техники.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на начальника департамента Эльвиру Евтухову, в уборке улиц принимали участие и 150 дворников.
К уборке улиц привлекли 7 спецмашинФото: Надежда ДАЦЮК
- Обработали аварийно-опасные участки городских улиц: подъемов и спусков, пешеходных переходов, перекрестков. С 5.00 утра проводится механизированная очистка тротуаров в центральной части города, - добавила Евтухова.
Все эти работы помогли общественному транспорту города двигаться по маршрутам без препятствий и затруднений.
Напомним,из-за непогоды, снег и сильного ветра, в Бахчисарайском районе без света остались 6 сел.