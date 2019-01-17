2019-01-17T15:36:44+03:00
Общество

В ночь на 17 января на улицы Симферополя высыпали почти 13 тонн реагента

Последствия непогоды устраняли 150 дворников
Александра КОРШУНОВА
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Дворники посыпали аварийно-опасные участки в крымской столицеДворники посыпали аварийно-опасные участки в крымской столицеФото: Анастасия ЖУКОВА
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На улицы Симферополя в период ухудшения погодных условий, с 16 на 17 января, высыпали 12,8тонн реагента. А для того, чтобы ликвидировать гололед и убрать снег, к работе приступили 10 единиц специализированной техники.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на начальника департамента Эльвиру Евтухову, в уборке улиц принимали участие и 150 дворников.

К уборке улиц привлекли 7 спецмашин Фото: Надежда ДАЦЮК

К уборке улиц привлекли 7 спецмашинФото: Надежда ДАЦЮК

- Обработали аварийно-опасные участки городских улиц: подъемов и спусков, пешеходных переходов, перекрестков. С 5.00 утра проводится механизированная очистка тротуаров в центральной части города, - добавила Евтухова.

Все эти работы помогли общественному транспорту города двигаться по маршрутам без препятствий и затруднений.

Напомним,из-за непогоды, снег и сильного ветра, в Бахчисарайском районе без света остались 6 сел.

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