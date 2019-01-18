Погода в Крыму на 18 января: переменная облачность, гололед и до +8 градусов

СЕГОДНЯ 06:58 2019-01-18T06:58:44+03:00

Осадков в Крыму не ожидается Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Теплее всего будет на юге полуострова

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В Крыму в пятницу, 18 января, ожидается переменная облачность, но без осадков. Как рассказали в республиканском гидрометцентре, на улицах возможен гололед.

В Симферополе 18 января ночью и утром тоже гололедица. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, утром и днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +6… +8°.

В Севастополе в пятницу переменная облачность, без осадков. Ветер южный ночью 6-11 метров в секунду, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градусов, а днем +7…+9 градусов.

На Южном берегу Крыма также без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°; днем +7…+9 градусов.

В Керчи сегодня облачно с прояснениями, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +7…+9°.