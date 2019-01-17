2019-01-17T17:48:18+03:00
Общество

В Крыму в 17 раз снизилось количество случаев заражения африканской чумой свиней

В 2018 году их зафиксировали 5
Александра КОРШУНОВА
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За 2018 год в Крыму в 17,8 раза снизилось количество случаев заражения африканской чумой свиней. Всего за прошлый год их зафиксировали пять, сообщил председатель Госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов.

- В 2017 году в Крыму зафиксировали 58 инфицированных объектов среди дикой фауны. Из них 21 - в частном секторе и 10 очагов. Сейчас наблюдается уменьшение заболеваемости в 17,8 раза. Это связано с тем, что у нас заработала программа «Эпизодического благополучия» под контролем главы Республики Крым, - добавил Иванов.

Он также отметил, что Крым является одним из немногих регионов России, в котором наблюдается благополучная ситуация по птичьему гриппу, небулярному дерматиту, бруцеллезу и Ньюкасла.

Напомним, в 2016 годув Крыму свирепствовала африканская чума. Тогда установили 10 карантинных ветеринарных постов

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