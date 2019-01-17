Три случая заболевания бешенством у волков зафиксировали в Крыму в 2018 году

СЕГОДНЯ 18:30 2019-01-17T18:30:04+03:00

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В прошлом году в Крыму зафиксировали три случая заболевания бешенством у волков. Как рассказал председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов, первый обнаружили в Алуште.

- Волка нельзя вакцинировать, потому что те приманки, которые мы разбрасываем, а это более 80 тысяч в прошлом году, касаются лис. Волк не раскусывает ампулу, он ее глотает. А за прошлый год, из отстреленных, было три случая заболевания бешенством, - добавил Иванов.

Он также добавил, что за прошлый год на полуострове зафиксировали случаи бешенства у 11 лис, 4 котов, 12 собак и двух куниц.

Напомним,в Крыму остановили рост популяции волков, которые поселились на полуострове с 2005 года. Хоть за год она и снизилась, но еще где-то в 2,5 раза превышает допустимый показатель.