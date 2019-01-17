Крымские студенты после деловой игры могут стать помощниками депутатов

СЕГОДНЯ 18:45 2019-01-17T18:47:40+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что студенты смогут стать помощниками депутатов во время избирательных кампаний. Премьер анонсировал начало деловой игры «Ты нужен Республике».

- Этот проект называется игрой, но несет в себе очень серьезное содержание. Молодым людям предстоит изнутри познакомиться с избирательными процессами, которые являются одной из важнейших основ демократического правового государства. Это полезный опыт, позволяющий понять, как работает избирательное право, как формируются органы власти, осознать свои возможности влиять на этот процесс, а значит, и свою личную ответственность за судьбу нашей республики, - написал Аксенов.

По его словам, студенты смогут попробовать себя в роли избирателей, а также членов выборных комиссий и кандидатов. То есть они будут собирать подписи в свою поддержку, участвовать в дебатах и разрабатывать агитационные материалы.

Перед пятой годовщиной Крымской весны будут подведены итоги игры.

Также крымский премьер отметил, что лучшим участникам игры дадут рекомендации на должности помощников депутатов всех уровней для участия в избирательных кампаниях, поэтому «проект может стать трамплином для карьерного роста и одним из инструментов формирования резерва управленческих кадров.