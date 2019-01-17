Туристы назвали самые популярные достопримечательности Крыма

СЕГОДНЯ 19:19 2019-01-17T19:24:04+03:00

Ай-Петри чуть уступает по популярности Ласточкиному гнезду. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В рейтинг вошли семь красивейших мест полуострова

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Туристам предложили рассказать о том, что именно им больше всего по душе на полуострове. И выяснилось, что всего в Крыму семь наиболее популярных мест для экскурсий и отдыха.

Рейтинг, который составил сервис бронирования жилья Tvil.ru, возглавила признанная визитка Крыма – замок Ласточкино гнездо.

За красивое здание, находящееся на отвесной сорокаметровой Аврориной скале возле поселка городского типа Гаспра на Южном берегу Крыма, отдали голоса 32% опрошенных туристов.

Далее следует другая достопримечательность, находящаяся тоже на ЮБК - Ай-Петри. За гору Ай-Петринская яйлы высказались 21% участников опроса.

Вспомнили отдыхающие и о Воронцовском дворце, что расположен неподалеку. Почетное третье место ему обеспечили 14% голосов «за».

Вошли в топ-5 Ливадийский дворец и Никитский ботанический сад в Ялте, собравшие по 9%.

Отдыхающие также вспомнили о красотах восточного побережья – Генуэзской крепости в Судаке. Итого - 8% голосов. Мраморная пещера в окрестностях Симферополя собрала 5% голосов.