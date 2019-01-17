В Симферополе свет отключат на 10 улицах
18 января, в пятницу, с 8.00 утра до 17 часов вечера в столице региона - Симферополе не будет света в отдельных районах. Проблемы с электроснабжением возникнут из-за ремонтных работ, которые проводят энергетики.
Жителям придется набраться терпения и несколько часов обходиться без электроприборов: утюгов, чайников, фенов, обогревателей, микроволновых печей и просто лампочек, в местах, где нет естественного освещения.
Адреса в Симферополя, где планируется на время прекратить подачу электричества:
улица Хатидже Чапчакчи, 3;
улица Братьев Ивановых, 2-34(чет), 1-27(нечет);
улица Колосковая, 2-10(чет), 3-7(нечет);
улица Сельская, 2-28(чет);
улица Сенокосная, 2-12(чет), 1-13(нечет);
улица Космонавтов, 2-12(чет), 1-11а(нечет);
улица Водоемная, 2-18(чет), 1-3(нечет);
улица Пшеничная, 2-10(чет), 1-21(нечет);
улица Эсма Уланова, 1;
улица Озимая, 5