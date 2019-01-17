В Симферополе свет отключат на 10 улицах

СЕГОДНЯ 20:02 2019-01-17T20:10:44+03:00

На время нужно забыть об электроприборах. Фото: архив "КП"

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18 января, в пятницу, с 8.00 утра до 17 часов вечера в столице региона - Симферополе не будет света в отдельных районах. Проблемы с электроснабжением возникнут из-за ремонтных работ, которые проводят энергетики.

Жителям придется набраться терпения и несколько часов обходиться без электроприборов: утюгов, чайников, фенов, обогревателей, микроволновых печей и просто лампочек, в местах, где нет естественного освещения.

Адреса в Симферополя, где планируется на время прекратить подачу электричества:

улица Хатидже Чапчакчи, 3;

улица Братьев Ивановых, 2-34(чет), 1-27(нечет);

улица Колосковая, 2-10(чет), 3-7(нечет);

улица Сельская, 2-28(чет);

улица Сенокосная, 2-12(чет), 1-13(нечет);

улица Космонавтов, 2-12(чет), 1-11а(нечет);

улица Водоемная, 2-18(чет), 1-3(нечет);

улица Пшеничная, 2-10(чет), 1-21(нечет);

улица Эсма Уланова, 1;

улица Озимая, 5