2019-01-18T09:01:43+03:00
Общество

В Крым с официальным визитом прибыли делегации из ДНР И ЛНР

Планируется подписать несколько соглашений
Александра КОРШУНОВА
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Это не первый визит делегаций в Республику Крым. Фото: Facebook Андрея КозенкоЭто не первый визит делегаций в Республику Крым. Фото: Facebook Андрея Козенко
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С официальным визитом в Крым в четверг, 17 января, прибыли делегации из Донецкой и Луганской народных республик. Представители примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 365-летию Переяславкой Рады.

Как рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, ДНР представляет глава республики Денис Пушилин и председатель парламента Владимир Бидевка, а ЛНР - спикер парламента Денис Мирошниченко и министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

- В 12 часов 18 января возле памятника Богдану Хмельницкому в Симферополе состоится торжественный митинг, посвященный 365-летию Переяславской Рады, - добавил Козенко.

После этого политики подпишут первое межпарламентское соглашения между Крымом и ЛДНР.

- Крым станет первым субъектом Российской Федерации, который подпишет такой документ с Народными советами Донецкой и Луганской народных республик, - отметил депутат.

А уже после этого заключат и побратимские соглашения между городами Ялта и Луганск (ЛНР), Керчь и Макеевка (ДНР).

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