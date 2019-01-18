2019-01-18T10:08:53+03:00
Общество

Малый ракетный корабль ЧФ "уничтожил" надводный корабль условного противника

Расчеты ПВО отразили ракетный удар
Анастасия ЖУКОВА
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Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота условно «отстрелялся» на морском полигоне.

- В ходе тренировки корабль совершил одиночный выход в море, в ходе которого провел тренировку по отражению нападения и уничтожению надводного корабля условного противника, - рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ.

В частности, в рамках тренировки расчеты ПВО с помощью зенитного артиллерийского комплекса АК-630М-2 «Дуэт» отразили ракетный удар с корабля условного противника. Кроме того, электронным пуском корабль нанес ответный удар с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

Напомним, малый ракетный корабль приняли в состав Черноморского флота 10 декабря прошлого года.

СПРАВКА "КП"

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» (серия «Буян-М») оснащен современным образцами вооружения - артиллерийского, противодиверсионного, зенитного, ракетного и радиотехнического. Основное назначение МРК - охрана и защита морской экономической зоны государства.

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