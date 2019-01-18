2019-01-18T10:40:58+03:00
Общество

Крым примет 500 детей из Сибая, которые пострадали от экологической катастрофы

В городе произошли выбросы серы
Александра КОРШУНОВА
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Крымские санатории готовы принять 500 детей из Сибая, которые пострадали от экологический катастрофы. Они приедут на полуостров в ближайшее время, сообщили в пресс-службе главы Крыма.

- Сейчас дети в Сибае находятся в некомфортных условиях в связи с горением карьера. Благодарю вас от имени всех жителей города и крайне признателен за помощь. С завтрашнего дня местные дети будут отправлены на профилактику и лечение в санатории Крыма, - пояснил врио главы республики Башкортостан Радий Хабиров.

Делегация из Крыма во главе с Сергеем Аксеновым прибыла в регион с официальным визитом. Главы республики уже успели пообщаться тет-а-тет.

Крымский лидер отметил, что между двумя регионами наращивается товарооборот и растет туристический поток.

Кроме того, он добавил, что Крым готов принять сибайских детей и надеется, что они получат хорошие впечатления от поездки.

Напомним, в крымском городе Армянск в конце августа произошли выбросы сернистого ангидрида.

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