На трассе «Керчь-Симферополь» столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
На керченской трассе, в районе развязки трассы «Таврида», произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
Спасатели сразу выехало на место происшествия.
На место происшествия сразу выехали спасатели.
Стало известно, что в районе села Владиславовка столкнулись машины марок: LADA Priora и Hyundai.
- Движение автомобильного транспорта не затруднено, - сообщили в пресс-службе.
В ликвидации аварии принимали участие 19 человек и 5 единиц спецтехники.
Также 18 января в районе на евпаторийской трассе столкнулись два грузовика. Бамбер одного из низ оказался разбит буквально "всмятку". На месте работают сотрудники МЧС и врачи "скорой помощи".
Очевидцы в группе в социальной сети "Вконтакте" написали, что водитель грузовика жив.
Напомним, на трассе "Таврида" грузовик улетел в кювет. Пострадавшего водителя госпитализировали.