2019-01-18T11:27:23+03:00
Происшествия

На трассе «Керчь-Симферополь» столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие

Причины аварии пока неизвестны
Александра КОРШУНОВА
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На керченской трассе, в районе развязки трассы «Таврида», произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Спасатели сразу выехало на место происшествия.

На место происшествия сразу выехали спасатели.

На место происшествия сразу выехали спасатели.

Стало известно, что в районе села Владиславовка столкнулись машины марок: LADA Priora и Hyundai.

- Движение автомобильного транспорта не затруднено, - сообщили в пресс-службе.

В ликвидации аварии принимали участие 19 человек и 5 единиц спецтехники.

Также 18 января в районе на евпаторийской трассе столкнулись два грузовика. Бамбер одного из низ оказался разбит буквально "всмятку". На месте работают сотрудники МЧС и врачи "скорой помощи".

Очевидцы в группе в социальной сети "Вконтакте" написали, что водитель грузовика жив.

Напомним, на трассе "Таврида" грузовик улетел в кювет. Пострадавшего водителя госпитализировали.

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