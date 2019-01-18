Глава МВД Крыма: Если бы не стал полицейским, пошел бы в журналисты!

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-18T11:47:42+03:00

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Министр поздравил журналистов региона с Днем российской печати

Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров признался, что хотел бы работать в СМИ.

- Когда-то меня спросили, если бы вы не пошли в полицию, то куда? Не поверите, я бы пошел в журналистику!Такая отдача, такое влияние! Это трудно переоценить! - заявил Олег Торубаров на встрече с представителями крымских медиа, приуроченной ко Дню российской печати.

Олег Торубаров поздравил журналистов с профессиональным праздником и отметил их роль в формировании общественного мнения об органах внутренних дел.

- Критика - это не яд, а горькое лекарство, мы готовы ее воспринимать, - отметил Торубаров и заверил журналистов, что ведомство всегда открыто для общественности.