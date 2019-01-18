2019-01-18T12:26:44+03:00
Общество

На улицы Симферополя высыпали 51,2 тонны реагента для борьбы с гололедом

В администрации города уточнили, что рабочие обрабатывали дороги всю ночь с 17 на 18 января
Надежда ДАЦЮК
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Техника вышла на обработку улиц в 18.00 и работала до самого утраТехника вышла на обработку улиц в 18.00 и работала до самого утраФото: Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе вечером 17 января вышли для расчистки города от снега 10 единиц техники. Кроме того, ранним утром 18 января вышла вторая смена рабочих и 163 дворника. К 9 утра на дорогах крымской столицы высыпали 51,2 тонны реагента «Бионорд».

- Рабочие бригады «Города» работали без остановки в течение всего периода обильного снегопада и минусовой температуры воздуха, - подчеркнул директор учреждения, - Сегодня ночью никто не спал. Техника вышла на обработку улиц в 18.00 и работала до самого утра, - сообщил директор МБУ «Город» Николай Коновалов.

Он уточнил, что ситуация усложнилась большими пробками на дорогах в «час пик». Передвижение снегоуборочных машин замедлилось, и «посыпать было практически невозможно». При этом чиновник признал, что к обработке дорожного полотна рабочие приступили не совсем вовремя.

- Мы с самого начала потеряли более получаса времени и вовремя не приступили к сплошной обработке реагентом дорожного полотна. За потерянное время произошло быстрое понижение температуры воздуха и на дорогах успела образоваться наледь, - добавил Коновалов.

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