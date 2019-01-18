В Феодосии назначили врио главы администрации и председателя горсовета

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-18T12:48:58+03:00

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В Феодосии временно исполняющим обязанности главы города назначили Сергея Бовтуненко. Это связано с досрочным прекращением полномочий экс-мэра города Сергея Фомича.

- Уверен, что совместно с депутатским корпусом, с общественностью, с работниками администрации мы достигнем высоких результатов и выполним все поставленные перед нами задачи, - отметил Бовтуненко.

Известно, что конкурс на должность главы города пройдет в пятницу, 15 февраля.

Также согласовали и нового председателя горсовета, им стала Анжела Титаренко. За ее кандидатуру проголосовали 23 депутата.

Напомним, во вторник, 15 января, глава Феодосии Сергей Фомич и председатель горсовета Владимир Титаренко написали заявления об увольнении. До этого Аксенов заявлял, что городская администрация всегона 20% процентов выполнила его поручения. Власти не устранили проблемы транспорта, управоляющих компаний и вывоза мусора.