2019-01-18T12:48:58+03:00
Общество

В Феодосии назначили врио главы администрации и председателя горсовета

Депутаты поддержали их кандидатуры
Александра КОРШУНОВА
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Сергей Бовтуненко раньше занимал должность главы Насыпновской сельской администрации. Фото: администрация ФеодосииСергей Бовтуненко раньше занимал должность главы Насыпновской сельской администрации. Фото: администрация Феодосии
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В Феодосии временно исполняющим обязанности главы города назначили Сергея Бовтуненко. Это связано с досрочным прекращением полномочий экс-мэра города Сергея Фомича.

- Уверен, что совместно с депутатским корпусом, с общественностью, с работниками администрации мы достигнем высоких результатов и выполним все поставленные перед нами задачи, - отметил Бовтуненко.

Известно, что конкурс на должность главы города пройдет в пятницу, 15 февраля.

Также согласовали и нового председателя горсовета, им стала Анжела Титаренко. За ее кандидатуру проголосовали 23 депутата.

Напомним, во вторник, 15 января, глава Феодосии Сергей Фомич и председатель горсовета Владимир Титаренко написали заявления об увольнении. До этого Аксенов заявлял, что городская администрация всегона 20% процентов выполнила его поручения. Власти не устранили проблемы транспорта, управоляющих компаний и вывоза мусора.

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