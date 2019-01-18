Началась продажа билетов на летние авиарейсы в Крым

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-18T12:55:13+03:00

Перелеты в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться ежедневно Фото: Надежда ДАЦЮК

Перелеты по новому расписанию начнутся с мая 2019 года

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Открыта продажа рейсов в Крым на весенне-летний период. Новые авиарейсы на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Казани, Челябинска, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода и Омска запускает компания Red Wings.

Перелеты в Москву и Санкт-Петербург авиакомпания планирует выполнять ежедневно, в Казань и Пермь рейсы самолеты будут дважды в неделю, а по остальным направлениям – раз в неделю, уточнили в пресс-службе аэропорта Симферополь. Перелеты начнутся с мая 2019 года.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus А320 и A321 вместимостью 180 и 220 кресел.

Во время осенне-зимнего периода авиакомпания выполняет перелеты только в Москву и Санкт-Петербург.