Кот оставил без света жителей Белогорского района

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-18T14:48:59+03:00

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В Белогорском районе кот проник на электрическую подстанцию, из-за чего и обесточил село Крымская Роза.

Как рассказали в пресс-службе предприятия «Крымэнерго», вечером 17 января, жители села без света пробыли больше часа.

- На трансформаторной подстанции 554 произошло проникновение кота в распределительное устройство, - добавили в пресс-службе.

В 18.45 специалистам удалось успешно запитать всех потребителей.

Кстати, из-за сбоя на сетях без электричества остались 96 тысяч крымчан. Больше всего это коснулось жителей Евпатории и Сакского района. Но уже в пол 11 дня специалисты "Крымэнерго" возобновили электроснабжение абонентов, а к пол 12 все они были запитаны. Причины нарушения будут выяснять.