2019-01-18T14:48:59+03:00
Общество

Кот оставил без света жителей Белогорского района

Обесточенным оказалось село Крымская Роза
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Через час потребителей уже запиталиЧерез час потребителей уже запиталиФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В Белогорском районе кот проник на электрическую подстанцию, из-за чего и обесточил село Крымская Роза.

Как рассказали в пресс-службе предприятия «Крымэнерго», вечером 17 января, жители села без света пробыли больше часа.

- На трансформаторной подстанции 554 произошло проникновение кота в распределительное устройство, - добавили в пресс-службе.

В 18.45 специалистам удалось успешно запитать всех потребителей.

Кстати, из-за сбоя на сетях без электричества остались 96 тысяч крымчан. Больше всего это коснулось жителей Евпатории и Сакского района. Но уже в пол 11 дня специалисты "Крымэнерго" возобновили электроснабжение абонентов, а к пол 12 все они были запитаны. Причины нарушения будут выяснять.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за сбоя на сетях 96 тысяч крымчан остались без света
Началась продажа билетов на летние авиарейсы в Крым
В Феодосии назначили врио главы администрации и председателя горсовета
На улицы Симферополя высыпали 51,2 тонны реагента для борьбы с гололедом
Глава МВД Крыма: Если бы не стал полицейским, пошел бы в журналисты!
На трассе «Керчь-Симферополь» столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
Крым примет 500 детей из Сибая, которые пострадали от экологической катастрофы
Малый ракетный корабль ЧФ "уничтожил" надводный корабль условного противника
В Крым с официальным визитом прибыли делегации из ДНР И ЛНР
Погода в Крыму на 18 января: переменная облачность, гололед и до +8 градусов
В Симферополе свет отключат на 10 улицах
Туристы назвали самые популярные достопримечательности Крыма
Крымские студенты после деловой игры могут стать помощниками депутатов
Три случая заболевания бешенством у волков зафиксировали в Крыму в 2018 году
В Крыму в 17 раз снизилось количество случаев заражения африканской чумой свиней
В Керчи на дорогах нашли ямы 8 на 10 метров
В ночь на 17 января на улицы Симферополя высыпали почти 13 тонн реагента
Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Киев знал, что Крым никогда не будет украинским»
В Симферополе откроют четыре детских сада
В ближайшие дни в Крыму прекратятся снегопады