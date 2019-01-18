На Евпаторийском шоссе в Симферополе столкнулись два грузовика и легковушка

СЕГОДНЯ 18:14 2019-01-18T18:26:40+03:00

Водитель "ВАЗа" не справился с управлением. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В Симферополе на Евпаторийском шоссе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и легковушки. На место происшествия сразу выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, водитель «ВАЗа» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком марки «Газон Next». А после этого он врезался в автомобиль «Scania».

Из-за того, что кузов автомобиля «Газон Next» сильно деформировалось, водителя вытаскивали спасатели с помощью гидравлического инструмента.

- Мужчину передали сотрудникам «скорой помощи», а после этого госпитализировали в симферопольскую больницу №6, - добавили в МЧС.

Кстати, на трассе "Симферополь-Керчь" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В ликвидации аварии принимали участие 19 человек и 5 единиц спецтехники.