2019-01-19T09:01:04+03:00
Общество

Севастопольской школой с холодными классами заинтересовались следователи

Учебное заведение в Инкермане начнут проверять
Галина КОВАЛЕНКО
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В классах, где учатся дети всего 12 градусов тепла.В классах, где учатся дети всего 12 градусов тепла.
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В поле зрения СУ Следственного комитета РФ по городу Севастополю попала школа в Инкермане. Образовательным учреждением заинтересовались после того, как появилась информация, что дети мерзнут в учебных классах.

- В эфире телеканалов Севастополя прошли сюжеты о том, что после капитального ремонта системы отопления в школе №12 Инкермана, в некоторых классах температура не поднимается выше 10-12 градусов, дети мерзнут и учатся в верхней одежде, - сообщает СУ СК РФ по городу Севастополю.

Управление отмечает, что следователи намерены изучить все факты о нарушении прав несовершеннолетних, которые были озвучены в средствах массовой информации. Также будет дана правовая оценка работе людей, отвечающих за организацию учебы и ремонт школы №12 Инкермана.

В Симферополе тоже зимой начали ремонтировать отопление в дневном стационаре детской поликлиники. В медучреждении, где срезали все батареи, была температура, как на улице.

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