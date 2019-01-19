Севастопольской школой с холодными классами заинтересовались следователи
В поле зрения СУ Следственного комитета РФ по городу Севастополю попала школа в Инкермане. Образовательным учреждением заинтересовались после того, как появилась информация, что дети мерзнут в учебных классах.
- В эфире телеканалов Севастополя прошли сюжеты о том, что после капитального ремонта системы отопления в школе №12 Инкермана, в некоторых классах температура не поднимается выше 10-12 градусов, дети мерзнут и учатся в верхней одежде, - сообщает СУ СК РФ по городу Севастополю.
Управление отмечает, что следователи намерены изучить все факты о нарушении прав несовершеннолетних, которые были озвучены в средствах массовой информации. Также будет дана правовая оценка работе людей, отвечающих за организацию учебы и ремонт школы №12 Инкермана.
В Симферополе тоже зимой начали ремонтировать отопление в дневном стационаре детской поликлиники. В медучреждении, где срезали все батареи, была температура, как на улице.