В Симферополе горела многоэтажка: Эвакуировали 10 человек

СЕГОДНЯ 19:12 2019-01-18T19:12:30+03:00

Из многоэтажного дома в Симферополе эвакуировали людей. Фото: Артур Прошников/"Инцидент Крым"/Вконтакте

К счастью, никто не пострадал

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В Симферополе в пятницу, 18 января, произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Батурина. По информации очевидцев, никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РК, спасатели по прибытии эвакуировали из дома 10 человек.

Возгорание прошло на 8-м этаже многоэтажки.

- В доме сильное задымление. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы провели разведку жилых помещений, - сообщили в МЧС, передает «РИА Крым».

Специалистам МЧС удалось потушить огонь, площадь пожара составила три квадратных метра.

В причинах происшествия будут разбираться эксперты.

Напомним, на крыше многоэтажного дома в Щелкино взорвались газовые баллоны. Людей срочно эвакуировали, к счастью, никто не пострадал.