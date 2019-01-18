В Симферополе горела многоэтажка: Эвакуировали 10 человек
В Симферополе в пятницу, 18 января, произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Батурина. По информации очевидцев, никто не пострадал.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РК, спасатели по прибытии эвакуировали из дома 10 человек.
Возгорание прошло на 8-м этаже многоэтажки.
- В доме сильное задымление. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы провели разведку жилых помещений, - сообщили в МЧС, передает «РИА Крым».
Специалистам МЧС удалось потушить огонь, площадь пожара составила три квадратных метра.
В причинах происшествия будут разбираться эксперты.
Напомним, на крыше многоэтажного дома в Щелкино взорвались газовые баллоны. Людей срочно эвакуировали, к счастью, никто не пострадал.
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