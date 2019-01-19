Погода в Крыму 19 января: туманы, дожди и тепло до +9

СЕГОДНЯ 08:38 2019-01-19T08:38:29+03:00

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19 января, в православный праздник Крещение на Крымском полуострове вполне комфортная погода.Правда, Черное море нельзя назвать теплым, если вести речь об обрядовых купаниях: температура воды всего +5°…+8°.

- В Симферополе переменная облачность. Утром и днем местами небольшой дождь, -сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром и днем местами небольшой дождь, туман. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

В Керчи переменная облачность. Днем временами дождь. Ветер днем южный, во второй половине дня северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.