2019-01-19T11:16:03+03:00
Происшествия

Крымские пограничники задержали украинца без документов

Молодого человека поймали в темное время суток
Галина КОВАЛЕНКО
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Украинец пытался пересечь границу в обход российского пункта пропуска.Украинец пытался пересечь границу в обход российского пункта пропуска.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На новогодних каникулах сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали 27 -летнего гражданина Украины рядом с государственной границей РФ.

Молодого человека, у которого не было удостоверяющих личность документов, поймали в стороне от многостороннего автомобильного пункта пропуска «Джанкой», всего в нескольких сотнях метров от линии российско-украинской границы.

- За нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения иностранный гражданин привлечен к административной ответственности - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Всего в минувшем году крымские пограничники задержали 10 нарушителей госграницы России и выявили более 800 нарушителей пограничного режима. Все виновные привлечены к административной, а в некоторых случаях – к уголовной ответственности. В общей сложности собрано в пользу бюджета страны свыше 350 тысяч рублей штрафами.

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