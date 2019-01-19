Крымские пограничники задержали украинца без документов
На новогодних каникулах сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали 27 -летнего гражданина Украины рядом с государственной границей РФ.
Молодого человека, у которого не было удостоверяющих личность документов, поймали в стороне от многостороннего автомобильного пункта пропуска «Джанкой», всего в нескольких сотнях метров от линии российско-украинской границы.
- За нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения иностранный гражданин привлечен к административной ответственности - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Всего в минувшем году крымские пограничники задержали 10 нарушителей госграницы России и выявили более 800 нарушителей пограничного режима. Все виновные привлечены к административной, а в некоторых случаях – к уголовной ответственности. В общей сложности собрано в пользу бюджета страны свыше 350 тысяч рублей штрафами.