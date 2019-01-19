В Ялте ведут расчистку места обрушения подпорной стены

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-19T15:47:53+03:00

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В Ялте продолжают вывозить грунт и мусор со двора дома, где неделю тому назад сошел сель и рухнула подпорная стена.

- Работа не остановится и в выходные дни, - сообщает пресс-служба администрации Ялты. - Созданы дежурные бригады, которые будут трудиться и в субботу, и в воскресенье.

Власти города-курорта очень благодарны всем тем, кто помогает привести в порядок место ЧП.

Рано утром, в пятницу на дом и дворовую территорию обрушились десятки тонн камня и мокрой земли.

Спасатели эвакуировали восемь человек, из которых четверо несовершеннолетних.По счастливой случайности никто не пострадал: стена раздавила пристройку-кухню к квартире многодетной семье Рудаковых, где воспитывается три девочки.

- Стена упала на кухню в 5.40, а я должна была встать в 5.30 и готовить там завтрак детям, но проспала и не услышала будильник, - рассказала "Комсомсольской правде - Крым" Мария Рудакова.