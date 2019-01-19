2019-01-19T15:47:53+03:00
Происшествия

В Ялте ведут расчистку места обрушения подпорной стены

ЧП произошло 11 января на переулке Ломоносова, 15
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Стена завалила выходы из жилых квартир.Стена завалила выходы из жилых квартир.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Ялте продолжают вывозить грунт и мусор со двора дома, где неделю тому назад сошел сель и рухнула подпорная стена.

- Работа не остановится и в выходные дни, - сообщает пресс-служба администрации Ялты. - Созданы дежурные бригады, которые будут трудиться и в субботу, и в воскресенье.

Власти города-курорта очень благодарны всем тем, кто помогает привести в порядок место ЧП.

Рано утром, в пятницу на дом и дворовую территорию обрушились десятки тонн камня и мокрой земли.

Спасатели эвакуировали восемь человек, из которых четверо несовершеннолетних.По счастливой случайности никто не пострадал: стена раздавила пристройку-кухню к квартире многодетной семье Рудаковых, где воспитывается три девочки.

- Стена упала на кухню в 5.40, а я должна была встать в 5.30 и готовить там завтрак детям, но проспала и не услышала будильник, - рассказала "Комсомсольской правде - Крым" Мария Рудакова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе на ремонт поликлиник запланировали потратить 300 миллионов рублей
Крымские спасатели просят не ходить в горы
Крымские пограничники задержали украинца без документов
Севастопольской школой с холодными классами заинтересовались следователи
Погода в Крыму 19 января: туманы, дожди и тепло до +9
В Симферополе горела многоэтажка: Эвакуировали 10 человек
На Евпаторийском шоссе в Симферополе столкнулись два грузовика и легковушка
Кот оставил без света жителей Белогорского района
Из-за сбоя на сетях 96 тысяч крымчан остались без света
Началась продажа билетов на летние авиарейсы в Крым
В Феодосии назначили врио главы администрации и председателя горсовета
На улицы Симферополя высыпали 51,2 тонны реагента для борьбы с гололедом
Глава МВД Крыма: Если бы не стал полицейским, пошел бы в журналисты!
На трассе «Керчь-Симферополь» столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
Крым примет 500 детей из Сибая, которые пострадали от экологической катастрофы
Малый ракетный корабль ЧФ "уничтожил" надводный корабль условного противника
В Крым с официальным визитом прибыли делегации из ДНР И ЛНР
Погода в Крыму на 18 января: переменная облачность, гололед и до +8 градусов
В Симферополе свет отключат на 10 улицах
Туристы назвали самые популярные достопримечательности Крыма
Крымские студенты после деловой игры могут стать помощниками депутатов
Три случая заболевания бешенством у волков зафиксировали в Крыму в 2018 году
В Крыму в 17 раз снизилось количество случаев заражения африканской чумой свиней
В Керчи на дорогах нашли ямы 8 на 10 метров
В ночь на 17 января на улицы Симферополя высыпали почти 13 тонн реагента
Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Киев знал, что Крым никогда не будет украинским»
В Симферополе откроют четыре детских сада
В ближайшие дни в Крыму прекратятся снегопады