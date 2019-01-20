Погода в Крыму на 20 января: ветрено и тепло до +8

СЕГОДНЯ 06:51 2019-01-20T06:51:29+03:00

Крымские горы хороши в любое время года. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

С понедельника синоптики обещают дожди и снегопады

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20 января, в воскресенье, за порогом квартир вполне приличные погодные условия.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

В Керчи переменная облачность. Днем без осадков. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

В понедельник на полуостров снова заглянет зима.

- В начале следующей недели характер погоды изменится. Атмосферный фронтальный раздел вызовет осадки в виде дождя, ночью со снегом. Температура воздуха существенно не изменится.