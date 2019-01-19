В Крыму нашли и взорвали две осколочные авиабомбы

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-19T18:40:36+03:00

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В двух километрах от села Семисотка Ленинского района обезвредили две авиабомбы, каждая из которых весила 2,5 килограмма.

- Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Бомбы, которые нашли в чистом поле, «опознали» и затем специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ «Специализированный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым.

Вся операция прошла без ЧП.

На Крымском полуострове нередко находят снаряды, пролежавшие в земле больше семидесяти лет, со времен Великой Отечественной войны.

В городе-герое Севастополе местные спасатели даже сняли видео, как они взорвали 250 килограммовую авиабомбу в Черном море, которую дайверы случайно нашли в Стрелецкой бухте.