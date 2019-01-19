На Крещение в Крыму приняли купель семь тысяч человек
Во время празднования Крещения в Крыму порядка семи тысяч человек искупались в открытых водоемах.
- Всего на полуострове было организовано 29 мест для массового купания, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Крымские спасатели сделали все, чтобы не случилось никакой беды. Сотрудники чрезвычайного ведомства помогали верующим заходить и выходить из воды, следили за тем, чтобы их не смыло волной.
- Водолазы-спасатели также приняли непосредственное участие в чине великого водосвятия, трижды погрузив крест в воды Черного моря, - отметили в чрезвычайном ведомстве.
Крещенские купания прошли спокойно, без происшествий и несчастных случаев. Всего на дежурство в выхдной день вышли 80 человек личного состава. Наготове были 27 единиц техники, в том числе 7 лодок и катеров.