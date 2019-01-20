В Керчи новобранцы приняли военную присягу
В городе-герое Керчи новобранцы, прибывшие на службу в железнодорожный батальон (войсковую часть 98546), стали настоящими защитниками Родины - ребята приняли присягу.
- Символично, что на верность Родине и своему народу молодое пополнение присягало в священном для керчан месте - на площадке возле мемориального комплекса "Аджимушкайские каменоломни", - сообщает глава администрации Керчи Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.
Городские чиновники напутствовали военнослужащих добрыми и правильными словами: - Следуйте примеру героев! Будьте достойными и верными защитниками своего Отечества!
Представители администрации также пожелали молодым солдатам достойно нести службу в армии России и с честью выполнять свой долг.
Нужно отметить, что не так давно на Крымском полуострове, появилось свое подразделение ВДВ - 171-ого отдельный десантно-штурмовой батальон в Феодосии.