В Керчи новобранцы приняли военную присягу

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-20T11:15:53+03:00

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В городе-герое Керчи новобранцы, прибывшие на службу в железнодорожный батальон (войсковую часть 98546), стали настоящими защитниками Родины - ребята приняли присягу.

- Символично, что на верность Родине и своему народу молодое пополнение присягало в священном для керчан месте - на площадке возле мемориального комплекса "Аджимушкайские каменоломни", - сообщает глава администрации Керчи Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

Городские чиновники напутствовали военнослужащих добрыми и правильными словами: - Следуйте примеру героев! Будьте достойными и верными защитниками своего Отечества!

Представители администрации также пожелали молодым солдатам достойно нести службу в армии России и с честью выполнять свой долг.

Нужно отметить, что не так давно на Крымском полуострове, появилось свое подразделение ВДВ - 171-ого отдельный десантно-штурмовой батальон в Феодосии.