Симферополь и Уфа подписали договор о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-20T11:14:35+03:00

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В столице Башкирии подписано соглашение о сотрудничестве между администрациями Уфы и Симферополя.

Важный документ завизировали глава администрации Уфы Ульфат Мустафин и глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Пресс-служба администрации Симферополя сообщает, что в договоре идет речь о развитии малого предпринимательства, решении проблем в претворении в жизнь программ социально-экономического развития, сотрудничестве в сфере молодежной политики, области культуры, физической культуры и спорта, инвестиционной деятельности.

- Работоспособным соглашение может быть только тогда, когда оно реализуется с двух сторон, причем не только главами администраций, но и всеми муниципальными служащими, чью деятельность соглашение так или иначе затрагивает, - отметила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Простым же горожанам остается надеяться, что договор с богатой на нефть и нефтеперерабатывающие заводы Башкирией, возможно, снизит цены на бензин и дизтопливо, которые в Крыму выше, чем в других регионах.