2019-01-20T13:03:54+03:00
Общество

Аксенов: Восстановление автономии стало прологом к Крымской весне

Глава региона поздравил жителей с Днем Республики
Галина КОВАЛЕНКО
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Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/FBСергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/FB
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Глава Республики Крым в своем поздравлении ко Дню Республики, которое отмечается 20 января, напомнил, что почти три десятка лет тому назад, избиратели единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии.

- По сути, это был «пролог» к Крымской весне. Мы начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года, - считает Сергей Аксенов.

Руководитель отмечает, что после референдума 1991 года Крыму довелось почти 25 лет быть оторванным от России, находиться в состоянии экономического упадка, постоянного нагнетания межнациональной напряженности.

- Однако нам удалось избежать худшего сценария и не допустить превращения нашего полуострова в горячую точку, - подчеркивает Сергей Аксенов. - Скоро мы отметим пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Можно смело сказать, что российская «пятилетка» стала для полуострова временем свободы и развития.

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