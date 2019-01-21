Погода в Крыму на 21 января: до +9 и дождь

СЕГОДНЯ 07:24 2019-01-21T07:24:47+03:00

Ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Крыму в понедельник, 21 января, будет дождливо и до +9 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +6 градусов. Днем осадков не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Днем будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Севастополе 21 января будет дождливо - осадки пройдут утром и днем. Столбики термометров покажут до +9 градусов.

На ЮБК понедельник также будет дождливым с переменной облачностью. Днем до +7 градусов.

В Керчи днем возможен дождь. Столбики термометров покажут до +6 градусов.