2019-01-21T07:24:47+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 января: до +9 и дождь

Ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду
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В Крыму в понедельник, 21 января, будет дождливо и до +9 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +6 градусов. Днем осадков не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Днем будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Севастополе 21 января будет дождливо - осадки пройдут утром и днем. Столбики термометров покажут до +9 градусов.

На ЮБК понедельник также будет дождливым с переменной облачностью. Днем до +7 градусов.

В Керчи днем возможен дождь. Столбики термометров покажут до +6 градусов.

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