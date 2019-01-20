2019-01-20T16:11:34+03:00
Общество

Итоги недели от МЧС Республики Крым: 20 ДТП и 29 пожаров

Спасатели вызволили из беды 30 человек
Галина КОВАЛЕНКО
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Крещенские купания прошли без происшествий.Крещенские купания прошли без происшествий.Фото: София ЯКУБОВА
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За прошедшую неделю сотрудники крымского МЧС 20 раз выезжали на месте ДТП, чтобы ликвидировать их последствия: убрать разлившее горючее, освободить из покореженного автомобиля людей.

Специалисты чрезвычайного ведомства также потушили 29 пожаров, на которых спасли 4 человека и эвакуировали 15.

- В горно-лесной зоне полуострова проведена 1 поисково-спасательная операция, в результате чего была оказана помощь сноубордисту, получившему травмы при сходе лавины на Ангарском перевале, - рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

На сегодняшний день спасатели обеспокоены количество пожаров, которые на этой неделе унесли жизни 6 человек. Специалисты объясняют, что чаще всего возгорания возникают из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности в быту.

На воде ЧП не было: Крещенские купания прошли тихо и спокойно. Надо отметить, что например, в Евпатории на месте омовения спасателям помогали следить за порядком казаки.

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