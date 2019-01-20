В центре Симферополя 21 января отключат воду

СЕГОДНЯ 19:53 2019-01-20T20:42:10+03:00

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21 января, в столице Республики Крым прекратят подачу воду одновременно на несколько улиц.

В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» сообщают, что с 09.00 до 13.00 будет ограничено водоснабжение из-за ремонтно-аварийных работ перекрестке улицы Спера и бульвара Ленина.

Неудобства придется испытать тем, кто проживает по следующим адресам:

улица Александра Невского, Долгоруковская, Карла Маркса (от ул. Толстого до ул. Павленко);

Улица Павленко (от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина);

улицы Речная, Проездная, Проезжая;

переулок Пугачева,

переулок Вокзальный,

бульвар Ленина.

В декабре ушедшего года, ремонт порыва водопровода, который произошел на пересечение улиц Севастопольская и Чехова, привел к трагедии. Здесь погиб человек: сотрудник компании ГУП РК «Вода Крыма» оступился и упал в яму с водой. Выбраться самостоятельно он не смог - его сверху придавила плита. Когда коллеги его достали, то было уже поздно.