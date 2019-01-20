В центре Симферополя 21 января отключат воду
21 января, в столице Республики Крым прекратят подачу воду одновременно на несколько улиц.
В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» сообщают, что с 09.00 до 13.00 будет ограничено водоснабжение из-за ремонтно-аварийных работ перекрестке улицы Спера и бульвара Ленина.
Неудобства придется испытать тем, кто проживает по следующим адресам:
улица Александра Невского, Долгоруковская, Карла Маркса (от ул. Толстого до ул. Павленко);
Улица Павленко (от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина);
улицы Речная, Проездная, Проезжая;
переулок Пугачева,
переулок Вокзальный,
бульвар Ленина.
В декабре ушедшего года, ремонт порыва водопровода, который произошел на пересечение улиц Севастопольская и Чехова, привел к трагедии. Здесь погиб человек: сотрудник компании ГУП РК «Вода Крыма» оступился и упал в яму с водой. Выбраться самостоятельно он не смог - его сверху придавила плита. Когда коллеги его достали, то было уже поздно.