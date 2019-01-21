В России могут начать штрафовать за неправильное обозначение Крыма на картах

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-21T09:30:39+03:00

Такой законопроект рассмотрят в ближайшие три месяца Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Совете Федерации предложили ввести ответственность за неправильное обозначение Республики Крыма на картах. Об этом сообщил член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.

Такой законопроект рассмотрят в ближайшие три месяца. Пока еще решается вопрос и о том, как закрепить в законе понятие «изображение карты Российской Федерации» и порядок ее применения.

Сейчас в законе нет наказания за некорректное отображение границ государства. Но за неправильное название географических объектов могут потребовать 3 тысячи рублей, пишут "Известия".

Напомним, польское спортивное издание в сентябре 2018 года опубликовало на своем сайте карту Европы, где Крым обозначен в качестве российской территории.

А когда в 2016 году полуостров обозначали регионом РФ в польском издательстве "Галилеос", власти незалежной писали предпринимателям письмо, где заявляли, что подобная печатная продукция вредит имиджу Польши.