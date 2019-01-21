За прошлый год крымским браконьерам выписали около 6,5 миллиона рублей штрафов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-21T10:52:16+03:00

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В 2018 году крымские пограничники отпустили 124 тысячи морских обитателей, отобранных у браконьеров, и предотвратили ущерб на 2,6 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, выявлено 640 нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. Также возбуждено четыре уголовных дела и выписано штрафов на сумму около 6,5 миллионов рублей.

Кроме того, в прошлом году зарегистрировано больше 35 тысяч тонн водных ресурсов.

Также пограничники проводили рейды, чтобы обнаружит незаконных добытчиков морских деликатесов. Сотрудники Погрануправления выявили 50 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом ценных и особо ценных видов рыб.