2019-01-21T10:52:16+03:00
Общество

За прошлый год крымским браконьерам выписали около 6,5 миллиона рублей штрафов

Пограничники спасли 124 тысячи морских обитателей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году крымские пограничники отпустили 124 тысячи морских обитателей, отобранных у браконьеров, и предотвратили ущерб на 2,6 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, выявлено 640 нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. Также возбуждено четыре уголовных дела и выписано штрафов на сумму около 6,5 миллионов рублей.

Кроме того, в прошлом году зарегистрировано больше 35 тысяч тонн водных ресурсов.

Также пограничники проводили рейды, чтобы обнаружит незаконных добытчиков морских деликатесов. Сотрудники Погрануправления выявили 50 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом ценных и особо ценных видов рыб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Керчи столкнулись две легковушки: Пострадали три человека
21 января в части Симферополя не будет воды
В России могут начать штрафовать за неправильное обозначение Крыма на картах
Погода в Крыму на 21 января: до +9 и дождь
В Симферополе 21 января в некоторых районах не будет света
В центре Симферополя 21 января отключат воду
Итоги недели от МЧС Республики Крым: 20 ДТП и 29 пожаров
День Республики Крым: в Евпатории приняли присягу юнармейцы
Аксенов: Восстановление автономии стало прологом к Крымской весне
Крым отмечает 20 января День Республики
Симферополь и Уфа подписали договор о сотрудничестве
В Керчи новобранцы приняли военную присягу
Погода в Крыму на 20 января: ветрено и тепло до +8
На Крещение в Крыму приняли купель семь тысяч человек
В Крыму нашли и взорвали две осколочные авиабомбы
В Симферополе на ремонт поликлиник запланировали потратить 300 миллионов рублей
В Ялте ведут расчистку места обрушения подпорной стены
Крымские спасатели просят не ходить в горы
Крымские пограничники задержали украинца без документов
Севастопольской школой с холодными классами заинтересовались следователи
Погода в Крыму 19 января: туманы, дожди и тепло до +9
В Симферополе горела многоэтажка: Эвакуировали 10 человек
На Евпаторийском шоссе в Симферополе столкнулись два грузовика и легковушка
Кот оставил без света жителей Белогорского района