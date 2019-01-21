2019-01-21T12:49:28+03:00
Общество

Крымчанину отказали в регистрации "жилого" дома без крыши, дверей и окон

Кадастровый инженер внес в документ заведомо ложные данные о состоянии недвижимости
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Госкомитете комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма отказали в регистрации строения без крыши, окон и коммуникаций как жилого дома.

- Дом без крыши, окон, дверей и коммуникаций, но, согласно техплану, речь шла о полноценном жилом строении, введенном в эксплуатацию. Таким образом, есть основания полагать, что кадастровый инженер внес в документ заведомо ложные данные о состоянии объекта недвижимости, – рассказал главный государственный инспектор Республики Крым по использованию и охране земель Александр Костюк.

В пресс-службе отметили, что поступило заявление о регистрации права собственности и постановке на кадастровый учет якобы жилого дома, который, согласно техническому плану, был достроен в 2018 году. Недвижимость находится в селе Мирное Симферопольского района. Специалисты провели обследование и выяснили, что дом не пригоден для проживания.

Александр Костюк отметил, что за ложные сведения, внесенные в документы, предусмотрена ответственность. Всю информацию по делу сотрудники госкомитета отправили в правоохранительные органы, а также в организацию кадастровых инженеров, в котором числится подготовивший технический план специалист.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крымские спасатели вытащили две машины из снежных заносов
В Керчи столкнулись две легковушки: Пострадали три человека
21 января в части Симферополя не будет воды
В России могут начать штрафовать за неправильное обозначение Крыма на картах
За прошлый год крымским браконьерам выписали около 6,5 миллиона рублей штрафов
Погода в Крыму на 21 января: до +9 и дождь
В Симферополе 21 января в некоторых районах не будет света
В центре Симферополя 21 января отключат воду
Итоги недели от МЧС Республики Крым: 20 ДТП и 29 пожаров
День Республики Крым: в Евпатории приняли присягу юнармейцы
Аксенов: Восстановление автономии стало прологом к Крымской весне
Крым отмечает 20 января День Республики
Симферополь и Уфа подписали договор о сотрудничестве
В Керчи новобранцы приняли военную присягу
Погода в Крыму на 20 января: ветрено и тепло до +8
На Крещение в Крыму приняли купель семь тысяч человек
В Крыму нашли и взорвали две осколочные авиабомбы
В Симферополе на ремонт поликлиник запланировали потратить 300 миллионов рублей
В Ялте ведут расчистку места обрушения подпорной стены
Крымские спасатели просят не ходить в горы
Крымские пограничники задержали украинца без документов
Севастопольской школой с холодными классами заинтересовались следователи
Погода в Крыму 19 января: туманы, дожди и тепло до +9
В Симферополе горела многоэтажка: Эвакуировали 10 человек
На Евпаторийском шоссе в Симферополе столкнулись два грузовика и легковушка
Кот оставил без света жителей Белогорского района