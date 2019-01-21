Крымчанину отказали в регистрации "жилого" дома без крыши, дверей и окон

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-21T12:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госкомитете комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма отказали в регистрации строения без крыши, окон и коммуникаций как жилого дома.

- Дом без крыши, окон, дверей и коммуникаций, но, согласно техплану, речь шла о полноценном жилом строении, введенном в эксплуатацию. Таким образом, есть основания полагать, что кадастровый инженер внес в документ заведомо ложные данные о состоянии объекта недвижимости, – рассказал главный государственный инспектор Республики Крым по использованию и охране земель Александр Костюк.

В пресс-службе отметили, что поступило заявление о регистрации права собственности и постановке на кадастровый учет якобы жилого дома, который, согласно техническому плану, был достроен в 2018 году. Недвижимость находится в селе Мирное Симферопольского района. Специалисты провели обследование и выяснили, что дом не пригоден для проживания.

Александр Костюк отметил, что за ложные сведения, внесенные в документы, предусмотрена ответственность. Всю информацию по делу сотрудники госкомитета отправили в правоохранительные органы, а также в организацию кадастровых инженеров, в котором числится подготовивший технический план специалист.