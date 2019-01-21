2019-01-21T13:14:15+03:00
Общество

Крымские спасатели вытащили две машины из снежных заносов

Пришлось переменять спецоборудование
Александра КОРШУНОВА
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Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Фото: пресс-служба МЧС РКНикому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В воскресенье, 20 января, в Крыму спасатели дважды вытаскивали автомобили из снежных заносов. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, первым застряла на горной дороге машина марки «Chevrolet Niva», в которой находились четыре человека.

Также автомобиль заблокировал движение и другому транспорту.

Спасатели выехали на место и оперативно оказали помощь автолюбителю.

В этот же день поступило сообщение о том, что в районе пещеры Мраморная застряла «Нива», в которой находилось 2 человека.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства использованием снеговых лопат, такелажного оборудования и лебедки эвакуировали автомобиль. Медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась, - добавили в пресс-службе МЧС Крыма.

Всего с начала 2019 года спасатели из снежных заносов эвакуировали 29 автомобилей.

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